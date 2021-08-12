ФЛАУ: Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине

"Неизменными остаются высокие прыжки Ярославы, ее искренность, открытость и ее победы", – написали в ФЛАУ о Магучих Фото: EPA

В федерации подчеркнули, что Магучих – одна из самых талантливых легкоатлеток мира за всю историю. Ей уже принадлежат мировые и европейские рекорды в различных возрастных категориях и ее считают самой реальной претенденткой на то, чтобы побить мировой рекорд, который держится с 1987 года.

"Когда стою на пьедестале, эмоции зашкаливают. Понимаю, что представляю свою страну, поднимается украинский флаг и звучит наш гимн. В эти мгновения приятно и спокойно на душе. Стоишь и радуешься", – процитировали в ФЛАУ заявление Магучих времен, когда она выигрывала свои первые медали.

"С тех пор изменилось многое. Но неизменными остаются высокие прыжки Ярославы, ее искренность, открытость и ее победы. Победы, благодаря которым она заявляет миру не только о себе, но и об Украине, когда поднимает украинский флаг над головой, исполняет гимн, стоя на высшей ступеньке пьедестала, когда рассказывает о нашей стране в многочисленных интервью зарубежным СМИ и знакомит с ней тысячи болельщиков в разных уголках планеты", – говорится в заявлении.

В федерации отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.

"И кто бы ни стоял рядом с тобой на пьедестале, нужно отдать ему дань в знак честного соперничества. Ни одним своим высказыванием Ярослава Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Ценим людей, которые прославляют нашу страну на весь мир", – подытожили в ФЛАУ.