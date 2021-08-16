У спортсменов, уличенных в допинге, могут изымать призовые средства – Гутцайт

В Минспорта ранее говорили о финансовых санкциях в отношении спортсменов, принимающих допинг Фото: depositphotos.com

"Процедуры нет. Будем работать над этим вопросом. До этого не было времени, потому что мы готовились к Олимпийским играм", – сказал Гутцайт.

Министр заявил об этом после того, как Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины осудили действия спортсменов, нарушающих антидопинговые правила.

"Несмотря на все полученные регалии и предыдущие заслуги, атлеты с положительными допинг-пробами должны понести справедливое наказание в виде отстранения от соревнований, аннулирования результатов их выступлений и применения к ним финансовых санкций, в частности лишения государственных стипендий", – говорилось в сообщении Минспорта.