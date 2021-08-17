"95 квартал устраивать не позволим". Кличко назвал пренебрежением к памяти людей инсталляцию в советском стиле на аллее Героев Небесной сотни

Виталий Кличко: Никаких согласований на установку этого бардака не давали. Я сейчас даю поручение благоустройству это все убрать Фото: udar.party

"Город вообще никаких согласований на эту тему не давал. На День Независимости предусмотрено на аллее, на том месте, где погибли патриоты, исключительно возложение цветов. Сейчас здесь находится профильный зам и департамент благоустройства, никаких документов на установление этого нет. Какой-то там "95 квартал" здесь устраивать мы не позволим", – подчеркнул Кличко.

Лидер партии УДАР отметил, что инсталляция в советском стиле накануне Дня Независимости – неуважение к погибшим людям.

"Это место святое. На этом месте погибли патриоты, чтобы наша страна была демократической, европейской. Никаких согласований на установку этого бардака не давали. Я сейчас даю поручение благоустройству это все убрать. Я убежден, это пренебрежение памятью погибших людей. Неуважение к ним. За этими декорациями – их фамилии и портреты. Мы сделали эту улицу пешеходной, чтобы это был мемориал", – сказал Кличко.