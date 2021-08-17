"95 квартал устраивать не позволим". Кличко назвал пренебрежением к памяти людей инсталляцию в советском стиле на аллее Героев Небесной сотни

"Город вообще никаких согласований на эту тему не давал. На День Независимости предусмотрено на аллее, на том месте, где погибли патриоты, исключительно возложение цветов. Сейчас здесь находится профильный зам и департамент благоустройства, никаких документов на установление этого нет. Какой-то там "95 квартал" здесь устраивать мы не позволим", – подчеркнул Кличко.
Лидер партии УДАР отметил, что инсталляция в советском стиле накануне Дня Независимости – неуважение к погибшим людям.
"Это место святое. На этом месте погибли патриоты, чтобы наша страна была демократической, европейской. Никаких согласований на установку этого бардака не давали. Я сейчас даю поручение благоустройству это все убрать. Я убежден, это пренебрежение памятью погибших людей. Неуважение к ним. За этими декорациями – их фамилии и портреты. Мы сделали эту улицу пешеходной, чтобы это был мемориал", – сказал Кличко.
В Киеве на аллее Героев Небесной сотни утром 17 августа начали устанавливать декорации с советским интерьером ко Дню Независимости Украины. Судя по фото, которые опубликовал журналист Богдан Кутепов, на Аллее успели установить декорации советских автоматов с газировкой, ящик мороженого, детскую машинку и комнаты с советским интерьером.
Издание "Корреспондент" уточняет, что инсталляция была посвящена быту украинцев в разные эпохи.
Вскоре к инсталляции прибыли неизвестные, которые стали сносить декорации. По словам журналиста Андрея Павловского, это члены "Нацкорпуса". Во время попытки снести декорации между представителями "Нацкорпуса" и полицией произошли столкновения.
В музее Небесной сотни сообщили, что знали об инсталляции, о ней с ними договорились устно. Авторы уверяли, что инсталляция должна будет символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до современности.
После Революции достоинства и расстрелов активистов 18–20 февраля на улице Институтской в Киеве обустроили мемориал, чтобы почтить память погибших Героев Небесной сотни. Сперва улицу выстлали цветами, потом там стали появляться памятники и мемориальные таблички. Часть улицы выделили в Аллею Героев Небесной сотни, которую сделали пешеходной.