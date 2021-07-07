Дела Майдана. В Киеве будут судить бывшего правоохранителя, которого обвиняют в вывозе "черной роты" "Беркута" и уничтожении ее оружия

Протесты, получившие название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года Фото: EPA

По данным следствия, бывший правоохранитель вывозил сведенный отряд сотрудников "черной роты" "Беркута", причастных к массовым убийствам участников акций протеста 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

"Для этого вечером 23 февраля 2014 года он организовал их перевозки от места дислокации "Беркута" в Киеве к производственному помещению одного из проектных институтов, где им было предоставлено отдельное место для укрытия. Утром следующего дня при его содействии, финансировании и под его контролем сотрудники "черной роты" "Беркута" группами по два-три человека на такси выехали за пределы Киева в направлении Николаева, а часть из них – в дальнейшем за пределы Украины", – говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, он уничтожил орудия совершения преступлений – табельное огнестрельное оружие: 24 автомата АКМС, одну снайперскую винтовку Драгунова, три ружья "Форт-500" и одно ружье "Форт-12", которые находились на вооружении ОМОН "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД в Киеве, и были, по информации пресс-службы, применены в отношении участников акций протеста.

"Для этого подозреваемый, по данным следствия, 21–24 февраля по предварительному сговору с командиром "Беркута", который нес персональную ответственность за имущество вверенного ему подразделения, транспортировал оружие с территории дислокации полка в другое место, где оно уничтожалось путем механического разрезания на части абразивным материалом и с удалением механическим способом маркировки – серийных номеров. Впоследствии подозреваемый на автомобиле прибыл на Жуков остров в столице, где скрыл орудия совершения преступления – часть уничтоженного табельного огнестрельного оружия утопил в притоке реки Днепр – реке Вита, а остальное закопал на берегу", – говорится в сообщении.

Бывшему милиционеру инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, во исполнение явно преступного приказа, заранее необещанное сокрытие тяжких и особо тяжких преступлений, незаконное удаление маркировки огнестрельного оружия и его уничтожение путем разрезания, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также ношение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакции от 7 апреля 2011 года), ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263 (в редакции от 5 июля 2012 года), ч. 2 ст. 263-1 (в редакции от 14 мая 2013 года) Уголовного кодекса Украины).