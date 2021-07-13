В Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной сотни

Отмечается, что инцидент произошел 11 июля.

"Девушка танцевала и сидела на памятнике. Мы сделали замечание. Танцовщица сказала, чтобы ее не трогали и ушли, потому что она так "выражает им уважение", – сообщил автор видео.

УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Хмельницкой области сообщает, что полиция узнала об этом случае с видео в сети и уже проводит проверку.

"Сейчас о данном событии к нам никто не обращался с письменным заявлением, но мы увидели данное видео в интернете и самостоятельно зарегистрировали его рапортом. Сейчас проводится проверка", - отметили в пресс-службе.