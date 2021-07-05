Во Львове девушки отпраздновали 18-летие подруги на мемориале Героев Небесной сотни. Полиция открыла производство

Девушки зажигали фейерверки и танцевали под музыку на мемориале Героев Небесной сотни во Львове Скриншот: ZAXID.NET / YouTube

Отмечается, что сотрудники полиции фото и видео празднования обнаружили накануне в соцсетях.

"Установлено, что несколько девушек зажигали фейерверки и танцевали под музыку на мемориале Героев Небесной сотни во время празднования 18-летия своей подруги", – говорится в сообщении.

Санкция по ч. 2 ст. 297 УКУ предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Одна из девушек опубликовала видео, снятое во время празднования, в Instagram. 3 июля оно появилось на странице в Facebook "Друга приватна мемарня".

Zaxid.net пишет, что письмо в полицию об инциденте направила мэрия Львова. Вечеринку на мемориале остановил охранник, который увидел ее немного поздно, поэтому не смог предотвратить.

Издание со ссылкой на информацию из соцсетей подчеркивает, что девушкам, которые устроили празднование, по 18 лет, одной – 21, они учатся в университетах Львова и Тернополя.