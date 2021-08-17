Полиция отпустила всех членов "Нацкорпуса", сносивших декорации на аллее Героев Небесной сотни в Киеве

В управлении полиции активисты "Нацкорпуса" написали объяснения, после чего их отпустили, отметили в партии Фото: Національний Корпус / Telegram

"Производство против ребят в полиции не открывали и никаких юридических претензий к ним пока нет. В управлении они написали объяснения, после чего их отпустили", – говорится в сообщении.

В партии отметили, что проводят консультации с юристами относительно дальнейших действий в связи с "избиением активистов силовиками". У одного из задержанных произошел вывих плеча, подчеркнули в "Нацкорпусе".