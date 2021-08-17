Организаторы инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни согласились на демонтаж декораций

Временные декорации, которые символизировали различные эпохи, были нужны для съемок проекта, отметили организаторы инсталляции Фото: Bohdan Kutiepov / Facebook

"Конструкции, которые начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни, были частью исторической художественно-театральной постановки. По творческому замыслу режиссера, перформанс должен был коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, "учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами, организаторы инсталляции согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место".