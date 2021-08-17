МИД назвало задержание РФ крымских татар провокацией накануне Крымской платформы

Украина призывает международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усилить давление на РФ для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

"Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы", – сообщили в МИД.

Начиная с 4.00 17 августа в Крыму проходили новые массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя.



Известно о пяти обысках, в результате которых задержали пятерых человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.



Четверых доставили в так называемое управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Февзиева – в так называемое управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.

Комментируя ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму.