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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД назвало задержание РФ крымских татар провокацией накануне Крымской платформы

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Утром 17 августа в оккупированном Крыму ФСБ задержала крымских активистов
Утром 17 августа в оккупированном Крыму ФСБ задержала крымских активистов
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Министерство иностранных дел Украины потребовало от РФ освободить задержанных утром 17 августа пятерых крымских татар, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. Такое заявление 17 августа опубликовано на сайте ведомства.

Украина призывает международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усилить давление на РФ для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

"Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы", – сообщили в МИД.

Начиная с 4.00 17 августа в Крыму проходили новые массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя.

Известно о пяти обысках, в результате которых задержали пятерых человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.

Четверых доставили в так называемое управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Февзиева – в так называемое управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.

Комментируя ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал 13 августа, что число стран – участниц Крымской платформы достигло 42.

Теги: Россия, Крым, МИД, МИД Украины, крымские татары, обыск, Дмитрий Кулеба, Крымская платформа
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