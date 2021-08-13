ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Количество стран-участниц Крымской платформы достигло 42 – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Международная поддержка Крымской платформы растет
Кулеба: Международная поддержка Крымской платформы растет
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников Крымской платформы возросло до 40 стран. Об этом он сказал на брифинге 13 августа, который транслировался на странице МИД в Facebook.

"Международная поддержка Крымской платформы растет, сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры, у нас есть 40 подтверждений участия в саммите", – сказал Кулеба.

Позже Кулеба у себя в Facebook написал, что "к обеду количество участников возросло до 42".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: Крым, Украина, аннексия, Дмитрий Кулеба, саммит, брифинг, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Угольком стала". Загоревшая Белодед на Мальдивах совершила велопрогулку
"Угольком стала". Загоревшая Белодед на Мальдивах совершила велопрогулку
  Украинский филолог Авраменко: Я очень много времени провожу за рубежом – у меня есть недвижимость за границей
  Украинский филолог Авраменко: Я очень много времени провожу за рубежом – у меня есть недвижимость за границей
"Это просто невозможно". Стало известно, почему группа "Антитіла" не выступит на Дне Независимости в Киеве
"Это просто невозможно". Стало известно, почему группа "Антитіла" не выступит на Дне Независимости в Киеве
"На западе это уже давно называется сологамией". 25-летняя девственница Jerry Heil сама за себя вышла замуж
"На западе это уже давно называется сологамией". 25-летняя девственница Jerry Heil сама за себя вышла замуж
Дни недели, месяцы и даты на английском
Дни недели, месяцы и даты на английском
"Класс!", "Вообще огонь!". Ребрик на камеру высоко подняла ногу и показала грудь
"Класс!", "Вообще огонь!". Ребрик на камеру высоко подняла ногу и показала грудь
"Спросите, как вернуться в форму? А я отвечу: "Не жрать, как дура". MamaRika похвасталась фигурой спустя неделю после родов
"Спросите, как вернуться в форму? А я отвечу: "Не жрать, как дура". MamaRika похвасталась фигурой спустя неделю после родов
  "Зірочка". Тина Кароль записала "международный хит" с солисткой группы Kazka Зарицкой. Аудио
  "Зірочка". Тина Кароль записала "международный хит" с солисткой группы Kazka Зарицкой. Аудио
"Веснушки, синяки, морщины". Dantes показал лицо крупным планом
"Веснушки, синяки, морщины". Dantes показал лицо крупным планом
  "Все там и все дуркуют. Ну, Поплавский – его заставляют это делать". Павлик высказался об украинских артистах, снимающих ролики для TikTok
  "Все там и все дуркуют. Ну, Поплавский – его заставляют это делать". Павлик высказался об украинских артистах, снимающих ролики для TikTok
"Колхоз", "Лошадка красивая", "Точеная фигурка". 48-летняя Королева надела облегающие шорты
"Колхоз", "Лошадка красивая", "Точеная фигурка". 48-летняя Королева надела облегающие шорты
Новый пресс-секретарь Зеленского Никифоров озвучил свою зарплату и рассказал, какой у него автомобиль
Новый пресс-секретарь Зеленского Никифоров озвучил свою зарплату и рассказал, какой у него автомобиль
Тина Кароль озвучила имена украинских артистов, с которыми записала дуэты для нового альбома "Молода кров"
Тина Кароль озвучила имена украинских артистов, с которыми записала дуэты для нового альбома "Молода кров"
"Вместе на УЗИ". Горбунов лег рядом с Осадчей на кушетку в кабинете врача
"Вместе на УЗИ". Горбунов лег рядом с Осадчей на кушетку в кабинете врача
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
  "Увы, деменция не за горами", "Чисто Петросян". Киркоров в шортах поднял ноги перед камерой и высунул язык
  "Увы, деменция не за горами", "Чисто Петросян". Киркоров в шортах поднял ноги перед камерой и высунул язык
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS