Количество стран-участниц Крымской платформы достигло 42 – Кулеба

"Международная поддержка Крымской платформы растет, сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры, у нас есть 40 подтверждений участия в саммите", – сказал Кулеба.

Позже Кулеба у себя в Facebook написал, что "к обеду количество участников возросло до 42".