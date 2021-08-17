Зеленский о задержаниях крымских татар: РФ вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму

"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди освобождены", – написал Зеленский.
Он призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.
#РФ знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму. Сьогодні вранці у домівках #кримськихтатар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені. Світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2021
Начиная с 4.00 17 августа в Крыму проходили новые массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя.
Известно о пяти обысках, в результате которых задержали пятерых человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.
Четверых доставили в так называемое управление федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Февзиева – в так называемое управление федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.