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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский о задержаниях крымских татар: РФ вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму

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Зеленский призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения
Зеленский призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание пятерых крымских татар 17 августа. На своей странице в Twitter он заявил, что РФ снова нарушает права человека в Крыму.

"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди освобождены", – написал Зеленский.

Он призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.

Начиная с 4.00 17 августа в Крыму проходили новые массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя.

Известно о пяти обысках, в результате которых задержали пятерых человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.

Четверых доставили в так называемое управление федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Февзиева – в так называемое управление федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.

Теги: Крым, права человека, крымские татары, Владимир Зеленский, безопасность, преследование, Крымская солидарность, силовики
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