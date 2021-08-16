Суд в Ростове приговорил четверых крымских татар к срокам от 12 до 18 лет

Преподавателя арабского языка и предпринимателя Эльдара Кантимирова суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Бывшего председателя религиозной общины "Алушта" Ленура Халилова – к 18 годам. Охраннику мечети этой общины Руслану Месутову предстоит провести в колонии 18 лет. Имама мечети села Малореченское Руслана Нагаева приговорили к 13 годам лишения свободы.

Все они будут содержаться в колониях строгого режима, а первые два года должны будут провести в тюрьме – в самых строгих условиях заключения. Кроме того, суд назначил каждому по году ограничения свободы после отбывания основного наказания. Ограничения включают в себя требования не выезжать за пределы муниципального образования, не менять место жительства и работу без уведомления специальных органов.

По версии следствия, подсудимые организовали ячейку исламской партии "Хизб ут-Тахрир" – организации, которая запрещена и признана террористической в России, но свободно действует в Украине и большинстве европейских стран. Они проводили собрания членов партии, на которых планировали работу, вербовку новых участников, распространение идей "Хизб ут-Тахрир", при этом предпринимая меры конспирации, считает следствие.