Двух крымских татар отправили в штрафной изолятор за ночную молитву – Денисова

Салединова (слева на фото) и Исмаилова осудили на 11,5 и 13,5 лет Фото: crimean-solidarity.org

Двух заключенных держат в исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Башкортостан, добавила Денисова.

"Циничность действий администрации колонии заключается в том, что молитва является обязательной для мусульман в праздник Курбан-байрам", – заявила она.

По словам Денисовой, предвзятое отношение со стороны сотрудников исправительного учреждения к крымским татарам противоречит международным стандартам, в частности, 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый человек имеет право на свободу исповедовать свою религию.

Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой восстановить права осужденных граждан Украины на свободу вероисповедания.

"Призываю международное сообщество объединить усилия, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права и освободить незаконно заключенных граждан Украины", – резюмировала омбудсмен.