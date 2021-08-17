Трех задержанных после обысков крымских татар отправили в СИЗО – Денисова

Так, Раиф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Джеббар Бекиров – до 10 октября. Им инкриминируют организацию деятельности "Хизб ут-Тахрир" – организации, которая запрещена и признана террористической в России, но свободно действует в Украине и большинстве европейских стран.

Третий задержанный, Рустем Таиров, отправится в СИЗО до 11 октября, его обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Еще двоим задержанным – Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву – меру пресечения выберут завтра, добавила украинский омбудсмен.

Сотрудники российского ОМОН, ФСБ и Центра противодействия экстремизму проводили обыски в домах крымских татар без допуска адвокатов и предъявления соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке, указала Денисова.

Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированным и потребовала немедленно освободить их. Денисова также призвала международное сообщество усилить давление на Россию.