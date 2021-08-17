Полиция избила одного из задержанных на Институтской, которые хотели снести советскую инсталляцию. Видео

На кадрах можно увидеть, как полицейские держат за шею и бьют по голове задержанного мужчину.
Свидетели, которые стояли снаружи, начали кричать и стучать в окно автобуса, чтобы заставить правоохранителей прекратить.
З’явилось відео побиття поліціянтами одного з затриманих після демонтажу радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні.@MVS_UA, @NPU_GOV_UA, це вже реформи, чи ще потрібно зачекати?— Букви (@Bykvu) August 17, 2021
* : Олександр Коломієць | Facebook pic.twitter.com/3lIgYIyr7O
17 августа в Киеве на улице Институтской начали устанавливать декорации ко Дню Независимости. Инсталляция должна была символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до современности.
Однако против такой инсталляции выступили активисты "Нацкорпуса". Они попытались снести постройки, и у них произошла стычка с полицией.