Полиция избила одного из задержанных на Институтской, которые хотели снести советскую инсталляцию. Видео

На кадрах можно увидеть, как полицейские держат за шею и бьют по голове задержанного мужчину.

Свидетели, которые стояли снаружи, начали кричать и стучать в окно автобуса, чтобы заставить правоохранителей прекратить.

З’явилось відео побиття поліціянтами одного з затриманих після демонтажу радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні.@MVS_UA, @NPU_GOV_UA, це вже реформи, чи ще потрібно зачекати?



* : Олександр Коломієць | Facebook pic.twitter.com/3lIgYIyr7O — Букви (@Bykvu) August 17, 2021