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Зеленский пообещал призерам Олимпиады 2020 построить инфраструктуру, "которой будут завидовать другие сборные"

Зеленский: Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов
Зеленский: Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в сентябре визит в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и презентацию национальной программы развития спортивной инфраструктуры. Об этом шла речь на встрече Зеленского с украинскими призерами Олимпиады в Токио 17 августа, сообщает Офис президента.

"Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все – молодцы, победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали", – заявил Зеленский.

По его словам, сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры, усиливает внимание к потребностям спортсменов и тренеров.

"Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов", – пообещал президент. 

Глава государства высказал надежду на проведение Олимпийских игр в Украине.

"У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет в наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче", – подчеркнул Зеленский.

В ходе встречи он вручил государственные награды атлетам, которые завоевали медали на Олимпиаде 2020, а также их тренерам.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Теги: спорт, МОК, Олимпиада, Владимир Зеленский, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, Томас Бах, награды, Олимпийские игры
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