Российская легкоатлетка Ласицкене, которая на Олимпиаде обнялась с Магучих, впервые прокомментировала ситуацию

"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним", – написала она.

Спортсменка подчеркнула, что на этом тему считает закрытой и никаких комментариев на этот счет больше не будет.

Скриншот: lasitskene.maria / Instagram

"РИА Новости" просило у Ласицкене комментарий в связи с ситуацией еще 9 августа, но тогда она сказала только, что "не совсем в курсе той реакции, которую вызвало это фото", поскольку из-за нехватки времени не успевает следить даже за результатами олимпийцев своей сборной.