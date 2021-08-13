Российская легкоатлетка Ласицкене, которая на Олимпиаде обнялась с Магучих, впервые прокомментировала ситуацию

"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним", – написала она.
Спортсменка подчеркнула, что на этом тему считает закрытой и никаких комментариев на этот счет больше не будет.
"РИА Новости" просило у Ласицкене комментарий в связи с ситуацией еще 9 августа, но тогда она сказала только, что "не совсем в курсе той реакции, которую вызвало это фото", поскольку из-за нехватки времени не успевает следить даже за результатами олимпийцев своей сборной.
В финале соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 2020 в Токио Ласицкене, выступавшая от Олимпийского комитета России, выиграла золото, Магучих – бронзу. После этого спортсменки обнялись, а также сфотографировались рядом с развернутыми флагами.
Украинцы раскритиковали Магучих в соцсетях и обратили внимание на то, что она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.
За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.
Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн", – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось "обнять весь мир".