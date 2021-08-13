"Ковра не было". В Минобороны побеседовали с Магучих по поводу объятий с россиянкой

Магучих о получении олимпийской медали: В такие минуты хочется обнять весь мир Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

"Как и обещала, информирую о встрече с Ярославой Магучих. Мы встретились. Ковра там не было (этот вброс из российского интернет-сегмента хорошо мобилизовал их информационные пушки, но, как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать, кто есть кто)", – отметила она.

По ее словам, спортсменка объяснила объятия с россиянкой эмоциями.

"Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Переживает из-за того, что ее фото использовали в антиукраинской пропаганде", – подчеркнула Маляр, добавив, что Магучих остается "верной Украине".

Маляр напомнила, что согласно доктрине публичного общения ВСУ, организация и контроль результатов публичного общения военнослужащих возлагаются на их руководителей. Поэтому сейчас "проводится работа с непосредственным руководителем" Магучих.

"Чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю – недоработки будет устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной публичного общения.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, сама прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину с 2017 года, для меня эта медаль очень важна. После победы мы поздравляли друг друга, и в этом нет никакой политической позиции", – сказала она. Легкоатлетка отметила, что "не оспаривает тот факт, что между Украиной и РФ идет война", и добавила, что уважает воинов, благодаря которым украинские спортсмены выступают на международной арене".

Позднее Магучих также опубликовала свои пояснения в Facebook.

"Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир", – написала она.

Легкоатлетка подчеркнула, что гордится тем, что поднимает украинский флаг и поет гимн.

"Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все", – добавила она.