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ПОЛИТИКА

"Ковра не было". В Минобороны побеседовали с Магучих по поводу объятий с россиянкой

Магучих о получении олимпийской медали: В такие минуты хочется обнять весь мир
Магучих о получении олимпийской медали: В такие минуты хочется обнять весь мир
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Замминистра обороны Украины Анна Маляр встретилась с легкоатлеткой, младшим лейтенантом ВСУ Ярославой Магучих по поводу объятий с россиянкой Марией Ласицкене после финала соревнований на Олимпийских играх в Токио. Об этом Маляр сообщила в Facebook.

"Как и обещала, информирую о встрече с Ярославой Магучих. Мы встретились. Ковра там не было (этот вброс из российского интернет-сегмента хорошо мобилизовал их информационные пушки, но, как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать, кто есть кто)", – отметила она.

По ее словам, спортсменка объяснила объятия с россиянкой эмоциями.

"Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Переживает из-за того, что ее фото использовали в антиукраинской пропаганде", – подчеркнула Маляр, добавив, что Магучих остается "верной Украине".

Маляр напомнила, что согласно доктрине публичного общения ВСУ, организация и контроль результатов публичного общения военнослужащих возлагаются на их руководителей. Поэтому сейчас "проводится работа с непосредственным руководителем" Магучих.

"Чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю – недоработки будет устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной публичного общения.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1949340971891602

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, сама прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину с 2017 года, для меня эта медаль очень важна. После победы мы поздравляли друг друга, и в этом нет никакой политической позиции", – сказала она. Легкоатлетка отметила, что "не оспаривает тот факт, что между Украиной и РФ идет война", и добавила, что уважает воинов, благодаря которым украинские спортсмены выступают на международной арене".

Позднее Магучих также опубликовала свои пояснения в Facebook.

"Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир", – написала она.

Легкоатлетка подчеркнула, что гордится тем, что поднимает украинский флаг и поет гимн.

"Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все", – добавила она. 

https://www.facebook.com/Mahuchikh/posts/255152533090336

Контекст:

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

По словам Маляр, 10 из 19 медалей завоевали спортсмены ВСУ.

Магучих, выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, обнялась с россиянкой Ласицкене, получившей золото. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Теги: спорт, Министерство обороны Украины, Олимпиада, Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, медали, спортсмены, военнослужащий, Олимпиада 2020, легкоатлеты, награда, Ярослава Магучих, Олимпийские игры
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