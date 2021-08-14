В КНДР начали транслировать Олимпиаду через два дня после церемонии закрытия

На этой неделе в КНДР транслировали 70 минут женского футбольного матча между Великобританией и Чили, который был сыгран 21 июля. Матч показывали без комментариев и в низком разрешении, поэтому неясно, как были получены кадры.

Раньше КНДР начинала транслировать Олимпиаду через несколько дней после открытия.

В этом году Северная Корея не отправляла спортсменов на Олимпиаду, заявив, что опасается пандемии COVID-19. Страна пропустила летнюю Олимпиаду впервые с 1988 года.