За время Олимпиады 2020 в Токио выявили более 500 случаев COVID-19

За последние сутки было выявлено 25 случаев COVID-19. Антирекорд суточного прироста был установлен 5 августа – 31 случай, отмечается в документе.

Статистика охватывает период с 1 июля, когда в Японию начали прибывать спортсмены.

Согласно данным отчета, больше всего случаев коронавирусной инфекции было выявлено среди граждан Японии – 348.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Олимпиада с 23 июля по 8 августа прошла без зрителей в связи с введением чрезвычайного положения в Токио из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.