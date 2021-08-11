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За время Олимпиады 2020 в Токио выявили более 500 случаев COVID-19

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Олимпиада 2020 в Токио прошла без зрителей
Олимпиада 2020 в Токио прошла без зрителей
Фото: EPA

На Олимпиаде 2020 в Токио подтвердили 511 случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в отчете, опубликованном 11 августа на сайте оргкомитета соревнований.

За последние сутки было выявлено 25 случаев COVID-19. Антирекорд суточного прироста был установлен 5 августа – 31 случай, отмечается в документе.

Статистика охватывает период с 1 июля, когда в Японию начали прибывать спортсмены.

Согласно данным отчета, больше всего случаев коронавирусной инфекции было выявлено среди граждан Японии – 348.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год

Олимпиада с 23 июля по 8 августа прошла без зрителей в связи с введением чрезвычайного положения в Токио из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Теги: спорт, Япония, статистика, Олимпиада, Токио, отчет, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, инфекция, игры, Олимпийские игры, коронавирус
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