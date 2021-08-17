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Беленюк рассказал, уйдет ли из спорта после победы на Олимпиаде в Токио

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Беленюк: Я всегда после прошлой Олимпиады говорил, что моя мотивация это золотая медаль
Беленюк: Я всегда после прошлой Олимпиады говорил, что моя мотивация – это золотая медаль
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Украинский спортсмен, чемпион Олимпиады в Токио и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что намерен сделать паузу в своей спортивной карьере.

"Я не ухожу [из спорта] – я беру паузу в выступлениях. Можно сказать, отпуск, который позволит мне полностью углубиться в свою политическую деятельность. Как будет со спортом, я в данный момент не могу говорить. У меня есть не закрытые вопросы с моим плечом, которое меня беспокоило на протяжении последних трех недель перед выступлением. Есть вопросы с перезагрузкой и даже с мотивацией. Я всегда после прошлой Олимпиады говорил, что моя мотивация – это золотая медаль. И из-за того, что я не выиграл ее тогда, привезя серебряную, я говорил, что это тот стимул, который заставляет меня каждое утро просыпаться и идти на тренировку, хоть и не всегда хочется. Это то, что ты видишь постоянно перед собой, та цель, которая тебя ведет", – пояснил Беленюк.

Он не исключает, что примет участие в Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.

"Сейчас мне нужно нарисовать для себя новые цели. Они точно будут политические. Но, возможно, я соскучусь, и ближе к следующим Олимпийским играм мне захочется опять себя проявить, и я захочу ощущать себя в том состоянии, в котором я ощущаю себя сейчас: когда такое пристальное внимание, везде ты нужен – это же, как наркотик. Пока я не чувствую потребности в этом ощущении в будущем. Но, возможно, оно придет. Я же только приехал – еще страсти не улеглись, я еще хожу по инерции, даю интервью", – сказал спортсмен.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, спорт, Олимпиада, Токио, золотая медаль, Алеся Бацман, Олимпиада 2020, греко-римская борьба, Жан Беленюк
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