Беленюк ответил на вопрос, хотел бы ли он вызвать Путина на ковер

Беленюк: Нам нужно делать все, чтобы все-таки в итоге, на финише мы оказались победителями Фото: Zhan Beleniuk / Facebook

"Если это помогло бы моей стране, я бы боролся с ним днями напролет. И уверен – победил бы", – сказал спортсмен.

Журналистка спросила, что Беленюк сказал бы Путину, если бы лично с ним встретился.

"Если я скажу, условно: "Убирайся из Крыма, убирайся с Донбасса", это же не говорит о том, что завтра он примет решение оттуда уйти", – сказал он.

По словам Беленюка, он предпочитает делать то, что приносит результат.

"А это вряд ли даст какой-то результат, и поэтому я не вижу смысла вообще подобного общения", – сказал он.

Беленюк отметил, что из-за Путина украинские спортсмены не имеют возможности тренироваться в "лучшем месте подготовки".

"Вот в Крыму тренировались.. У нас там отличная в Евпатории база для паралимпийцев, у нас огромное количество различных баз в Крыму – в Алуште, в Ялте. А мы все это потеряли, мы не имеем возможности там тренироваться. Мы потеряли огромное количество военнослужащих наших. Это слезы и горе огромного количества матерей и отцов. То есть мы многое потеряли из-за политики Кремля. Нам нужно делать все, чтобы все-таки в итоге, на финише мы оказались победителями", – заявил спортсмен.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube