Беленюк ответил на вопрос, хотел бы ли он вызвать Путина на ковер

"Если это помогло бы моей стране, я бы боролся с ним днями напролет. И уверен – победил бы", – сказал спортсмен.
Журналистка спросила, что Беленюк сказал бы Путину, если бы лично с ним встретился.
"Если я скажу, условно: "Убирайся из Крыма, убирайся с Донбасса", это же не говорит о том, что завтра он примет решение оттуда уйти", – сказал он.
По словам Беленюка, он предпочитает делать то, что приносит результат.
"А это вряд ли даст какой-то результат, и поэтому я не вижу смысла вообще подобного общения", – сказал он.
Беленюк отметил, что из-за Путина украинские спортсмены не имеют возможности тренироваться в "лучшем месте подготовки".
"Вот в Крыму тренировались.. У нас там отличная в Евпатории база для паралимпийцев, у нас огромное количество различных баз в Крыму – в Алуште, в Ялте. А мы все это потеряли, мы не имеем возможности там тренироваться. Мы потеряли огромное количество военнослужащих наших. Это слезы и горе огромного количества матерей и отцов. То есть мы многое потеряли из-за политики Кремля. Нам нужно делать все, чтобы все-таки в итоге, на финише мы оказались победителями", – заявил спортсмен.
Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.
В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.
Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).
В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.