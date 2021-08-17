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Беленюк ответил на вопрос, хотел бы ли он вызвать Путина на ковер

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Беленюк: Нам нужно делать все, чтобы все-таки в итоге, на финише мы оказались победителями
Беленюк: Нам нужно делать все, чтобы все-таки в итоге, на финише мы оказались победителями
Фото: Zhan Beleniuk / Facebook

Украинский спортсмен, чемпион Олимпиады в Токио и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, что боролся бы с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы это могло помочь Украине.

"Если это помогло бы моей стране, я бы боролся с ним днями напролет. И уверен – победил бы", – сказал спортсмен.

Журналистка спросила, что Беленюк сказал бы Путину, если бы лично с ним встретился.

"Если я скажу, условно: "Убирайся из Крыма, убирайся с Донбасса", это же не говорит о том, что завтра он примет решение оттуда уйти", – сказал он.

По словам Беленюка, он предпочитает делать то, что приносит результат.

"А это вряд ли даст какой-то результат, и поэтому я не вижу смысла вообще подобного общения", – сказал он.

Беленюк отметил, что из-за Путина украинские спортсмены не имеют возможности тренироваться в "лучшем месте подготовки".

"Вот в Крыму тренировались.. У нас там отличная в Евпатории база для паралимпийцев, у нас огромное количество различных баз в Крыму – в Алуште, в Ялте. А мы все это потеряли, мы не имеем возможности там тренироваться. Мы потеряли огромное количество военнослужащих наших. Это слезы и горе огромного количества матерей и отцов. То есть мы многое потеряли из-за политики Кремля. Нам нужно делать все, чтобы все-таки в итоге, на финише мы оказались победителями", – заявил спортсмен.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Олимпиада, золотая медаль, Алеся Бацман, Олимпиада 2020, Жан Беленюк
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