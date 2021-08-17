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"Ему сразу захотелось поверить". Беленюк рассказал о знакомстве с Зеленским

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Беленюк о Зеленском: Мне кажется, что он искренний. Это слово, которое у меня ассоциируется с ним
Беленюк о Зеленском: Мне кажется, что он искренний. Это слово, которое у меня ассоциируется с ним
Фото: Zhan Beleniuk / Жан Беленюк / Facebook

Украинский спортсмен и депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк познакомился с нынешним президентом Владимиром Зеленским в 2017 году. Об этом Беленюк рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"С Владимиром Зеленским я познакомился в 2017 году. Мы ехали на фестиваль "Весело", он проводится ежегодно в различных локациях. Это была Турция. По прилету в Турцию мы с ним встретились на приеме багажа. Пока ждали багаж, начали общаться, он меня узнал, я его тоже, естественно", – вспоминает спортсмен.

По словам Беленюка, он с Зеленским ехал на фестиваль одной группой, поэтому рано или поздно они бы все равно могли познакомиться в рамках мероприятия.

"Там [организаторами были] "Квартал 95" совместно с турфирмой. Я там отвечал за спортивное направление. Этот фестиваль предполагает, что участники будут целый день чем-то заняты. У них есть, условно, в вечернее время концерты, различные звезды приезжают. В дневное у них разные квесты или игры, утреннее время было наше – там Василий Вирастюк был, Анна Бессонова, Олег Лисогор. Мы отвечали за спортивную составляющую", – объяснил он.

Беленюк отметил, что с Зеленским на фестивале он пересекался нечасто. Спортсмен иногда принимал участие в выступлениях "Квартала 95", за которые и отвечал тогдашний шоумен.

"Мне кажется, что он искренний. Это слово, которое у меня ассоциируется с ним. А в политике я не привык доверять... То, что говорят политики, у меня вызывало отторжение. Не верю я. А Зеленскому сразу захотелось поверить. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, на каком-то подсознательном уровне у меня сразу образовалось определенное доверие", – охарактеризовал он президента.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Зеленский, студия Квартал 95, Жан Беленюк
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