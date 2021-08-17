"Ему сразу захотелось поверить". Беленюк рассказал о знакомстве с Зеленским

Беленюк о Зеленском: Мне кажется, что он искренний. Это слово, которое у меня ассоциируется с ним Фото: Zhan Beleniuk / Жан Беленюк / Facebook

"С Владимиром Зеленским я познакомился в 2017 году. Мы ехали на фестиваль "Весело", он проводится ежегодно в различных локациях. Это была Турция. По прилету в Турцию мы с ним встретились на приеме багажа. Пока ждали багаж, начали общаться, он меня узнал, я его тоже, естественно", – вспоминает спортсмен.

По словам Беленюка, он с Зеленским ехал на фестиваль одной группой, поэтому рано или поздно они бы все равно могли познакомиться в рамках мероприятия.

"Там [организаторами были] "Квартал 95" совместно с турфирмой. Я там отвечал за спортивное направление. Этот фестиваль предполагает, что участники будут целый день чем-то заняты. У них есть, условно, в вечернее время концерты, различные звезды приезжают. В дневное у них разные квесты или игры, утреннее время было наше – там Василий Вирастюк был, Анна Бессонова, Олег Лисогор. Мы отвечали за спортивную составляющую", – объяснил он.

Беленюк отметил, что с Зеленским на фестивале он пересекался нечасто. Спортсмен иногда принимал участие в выступлениях "Квартала 95", за которые и отвечал тогдашний шоумен.

"Мне кажется, что он искренний. Это слово, которое у меня ассоциируется с ним. А в политике я не привык доверять... То, что говорят политики, у меня вызывало отторжение. Не верю я. А Зеленскому сразу захотелось поверить. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, на каком-то подсознательном уровне у меня сразу образовалось определенное доверие", – охарактеризовал он президента.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube