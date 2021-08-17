"У меня нет проблем в общении с женским полом". Беленюк ответил на вопрос о личной жизни

Беленюк: Я вам обещаю, что когда женюсь, все об этом узнают Фото: Жан Беленюк / Facebook

"Я вам обещаю, что когда женюсь, все об этом узнают", – заявил нардеп.

На вопрос журналистки, пишут ли ему в соцсетях девушки после победы на Олимпиаде в Токио с предложением познакомиться, Беленюк сказал: "У меня нет проблем в общении с женским полом".

Нардеп отметил, что ему нравятся умные девушки, с которыми можно поговорить.

"К сожалению, сейчас в популярных местах знакомства, ресторанах, например, редко можно встретить девушек, с которыми очень интересно. Для меня главное – чтобы чувство юмора было. И чтобы она понимала. Бывает, говоришь что-то, смотрит на тебя, не понимает, надо объяснять", – уточнил Беленюк.

Он сказал, что есть достойные девушки.

"Конечно, есть. Все очень круто. Единственное, что нужно, – чтобы все пазлы сошлись. Проблема еще со временем. Бывает такое, что времени нет встретиться", – признался нардеп.