Беленюк рассказал, почему не участвует в драках в Раде

Беленюк рассказал, что в десятом классе подрался с одноклассником, которого забрала скорая Фото: EPA

На вопрос журналистки, не хочется ли остановить в парламенте коллег, которые говорят неприятные вещи, Беленюк ответил: "Можно пригласить его в зал, в ринг. Но я пока никого не приглашал".

Он отметил, что представители всех фракций в парламенте воспринимают его позитивно.

"Наверное, потому что спорт это отдельная сфера, хоть и не без коррупции и всего остального, но ее воспринимают позитивно. Понимают, что это та сфера, которой нужно помочь, сфера, которую по остаточному принципу финансируют. Я со всеми могу общаться на тему спорта и в большинстве случаев я нахожу понимание и одобрение какихто инициатив", – уточнил нардеп.

Беленюк рассказал, что в десятом классе школы "на эмоциях" ударил одноклассника, которого после этого забрала скорая. Произошло это во время урока. У мальчика, которого ударил Беленюк, полилась из носа кровь.

"Это стоило седых волос моим близким и родным, и я сам перенервничал. Я не знал, чем это обернется. Я ходил на борьбу, уже был мастером спорта, призером Чемпионата Европы. И меня выгнали из школы из-за этого инциндента. И детская комната милиции была тут на Подоле неподалеку", – сказал олимпийский чемпион.

Он сравнил спортсмена с человеком с холодным оружием.

"Он должен максимально контролировать свои эмоции ввиду того, что его удар – не удар дяди с улицы, который ничем не занимался. Это удар, который может нанести существенный вред", – уточнил Беленюк.

По его словам, с одноклассником, которого он ударил, все в порядке.

"После того случая я стараюсь не лезть ни с кем в драки. Люди, кто не занимался, часто переоценивают себя. Они думают, если подтянутся 10 раз на турнике, могут на что-то претендовать. Я научен горьким опытом и шишками, которые набили другие спортсмены, не сумевшими контролировать эмоции в определенное время", – подчеркнул Беленюк.