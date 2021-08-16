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Беленюк: Конечно, в нашей фракции есть недостатки. Есть человек 10, за которых стыдно

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Беленюк: Я слежу за всеми скандалами, которые проходили внутри нашей фракции
Беленюк: Я слежу за всеми скандалами, которые проходили внутри нашей фракции
Фото: Miss Universe Ukraine / Facebook

Олимпийский чемпион Токио, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк 16 августа в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, которое транслировалось в YouTube, заявил, что видит недостатки внутри своей фракции.

"Конечно, вижу недостатки, я же не слепой. Я слежу за всеми скандалами, которые проходили внутри нашей фракции. Естественно, это не может радовать и это очень плохо, иногда даже позорно", – сказал нардеп.

На замечание журналистки о том, что скандалы с нардепами от "Слуги народа" создают фон для обсуждения внеочередных выборов в Верховную Раду, Беленюк заявил, что перевыборы не гарантируют прихода в парламент политиков "абсолютно противоположных тем людям, которые неправильно проявили себя" в Раде.

"Есть люди, которые постоянно попадают в скандалы, их они, по сути, ничему не учат. Они даже не делают особой работы над ошибками. И когда ему говорят: "Вот здесь можно было сделать так, а сюда можно было не лезть", – все это переворачивается и начинается лучшая защита – атака. "А ты вспомни, как ты где-то что-то сделал", – рассказал Беленюк.

По его словам, в Раде есть люди, за которых ему стыдно.

"Если условно брать 250 депутатов, есть человек 10 [за которых стыдно]. И есть люди, которые по картинке молодцы, а слышишь, что они занимаются чем-то не тем. Либо же наоборот. Все считают его чумным и непонятным, а реально человек делает дело", – отметил нардеп.

Беленюк сказал, что уважает коллегу по фракции, председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Контекст:

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".

Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была единственная золотая награда в копилке национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, Украина, политика, парламент, Жан Беленюк, Слуга народа, Даниил Гетманцев
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