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Если в Украине у спортсмена какие-то проблемы, то в один момент он становится никому не интересен – Беленюк

Беленюк согласен, что с реабилитацией спортсменов в Украине сложности
Беленюк согласен, что с реабилитацией спортсменов в Украине сложности
Фото: pixabay.com

Спортсменам в Украине приходится самим решать проблемы, с которыми они сталкиваются. Об этом олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк заявил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 14 августа.

"У нас все сосредоточены на показателях и результатах. Если у спортсмена какие-то проблемы (травма, допинг или еще что-то), то в один момент он становится никому не интересен. И он остается один на один с этими проблемами. Это наши реалии", – сказал он.

Олимпийский чемпион говорил об этом в контексте заявлений украинского фехтовальщика, участника Олимпиады в Токио Артема Почтарева Общественному о том, что завоевать медаль он не смог в том числе потому, что в Украине "реабилитация на минусе".

"Человек тренируется, переносит невероятные нагрузки, а реабилитация – ноль. Спасибо всем, какие-то витамины, но реабилитация – ноль. Нет ни одного подхода. Хочу, чтобы об этом кричали вслух. [...] Мы не зарабатываем, многие спортсмены вообще не могут жить на эту зарплату, не говоря уже об операции, которую мы сделали. Хорошо, что есть какие-то люди, поддерживающие спонсоры, [...] но системы нет: человек тренируется, но что делать дальше, когда травмируется – ничего нельзя сделать", – объяснил фехтовальщик.

Беленюк заявил, что "понимает Артема, который перенес две операции".

"Системного подхода нет, когда спортсмен получает травму и понимает, что государство берет на себя и операцию, и восстановление. Нам придется над этим работать. Поэтому я и сделал запрос в министерство, чтобы понимать, какие изменения есть и что делается, чтобы изменить это в лучшую сторону", – подчеркнул олимпийский чемпион.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Теги: спорт, реабилитация, спортсмены, Жан Беленюк, операция, травмы
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