Если в Украине у спортсмена какие-то проблемы, то в один момент он становится никому не интересен – Беленюк

"У нас все сосредоточены на показателях и результатах. Если у спортсмена какие-то проблемы (травма, допинг или еще что-то), то в один момент он становится никому не интересен. И он остается один на один с этими проблемами. Это наши реалии", – сказал он.

Олимпийский чемпион говорил об этом в контексте заявлений украинского фехтовальщика, участника Олимпиады в Токио Артема Почтарева Общественному о том, что завоевать медаль он не смог в том числе потому, что в Украине "реабилитация на минусе".

"Человек тренируется, переносит невероятные нагрузки, а реабилитация – ноль. Спасибо всем, какие-то витамины, но реабилитация – ноль. Нет ни одного подхода. Хочу, чтобы об этом кричали вслух. [...] Мы не зарабатываем, многие спортсмены вообще не могут жить на эту зарплату, не говоря уже об операции, которую мы сделали. Хорошо, что есть какие-то люди, поддерживающие спонсоры, [...] но системы нет: человек тренируется, но что делать дальше, когда травмируется – ничего нельзя сделать", – объяснил фехтовальщик.

Беленюк заявил, что "понимает Артема, который перенес две операции".

"Системного подхода нет, когда спортсмен получает травму и понимает, что государство берет на себя и операцию, и восстановление. Нам придется над этим работать. Поэтому я и сделал запрос в министерство, чтобы понимать, какие изменения есть и что делается, чтобы изменить это в лучшую сторону", – подчеркнул олимпийский чемпион.