Беленюк ответил на вопрос о шансах увидеть его кандидатом в мэры Киева

Журналист спросил спортсмена о шансах увидеть его кандидатом в мэры столицы и задумывался ли он "реально, что готов составить конкуренцию Виталию Кличко".

"Честно говоря, не задумывался. Сейчас мне есть чем заниматься. Но [...] у меня очень непредсказуемая жизнь. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если так случится. Готов ли я к такому? Абсолютно. Я – киевлянин, родился в Киеве, люблю этот город. Почему нет?" – объяснил Беленюк.