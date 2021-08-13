"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительный вещи, вроде "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...", – написал Беленюк.
В конце поста он задал своим подписчикам три риторических вопроса.
"1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!
2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей родной стране и родном городе?!
3. И нормально ли в европейском государстве слышать оскорбительные выражения людям, которые кладут жизнь на его прославление?!" – поинтересовался Беленюк.
Пост спортсмена за полчаса набрал почти 7 тыс. лайков и больше 300 комментариев.
Подписчики активно поддержали Беленюка и призвали его не обращать внимание на "быдлоту".
"Аморальное быдло! Которое есть абсолютно в любом государстве, очень жаль", – поддержал спортсмена пользователь с ником sweet___vladick.
"Жан, ты и есть настоящий патриот!" – написал borovyk27.
Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Отец, гражданин Руанды, погиб во время военного переворота на своей родине, будущего спортсмена и политика воспитывали мать и бабушка. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".
Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира 2015-го и Европы 2016 и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).
4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была первая и единственная золотая награда в копилке национальной сборной.