"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве

Неизвестные, по словам Беленюка, пытались втянуть его в драку прямо в центре Киева, выкрикивая оскорбительные слова в адрес спортсмена и политика Фото: zhanbeleniuk / Instagram

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительный вещи, вроде "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...", – написал Беленюк.

В конце поста он задал своим подписчикам три риторических вопроса.

"1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!

2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей родной стране и родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать оскорбительные выражения людям, которые кладут жизнь на его прославление?!" – поинтересовался Беленюк.

Пост спортсмена за полчаса набрал почти 7 тыс. лайков и больше 300 комментариев.

Подписчики активно поддержали Беленюка и призвали его не обращать внимание на "быдлоту".

"Аморальное быдло! Которое есть абсолютно в любом государстве, очень жаль", – поддержал спортсмена пользователь с ником sweet___vladick.

"Жан, ты и есть настоящий патриот!" – написал borovyk27.