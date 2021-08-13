Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2021
 
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"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве

Неизвестные, по словам Беленюка, пытались втянуть его в драку прямо в центре Киева, выкрикивая оскорбительные слова в адрес спортсмена и политика
Неизвестные, по словам Беленюка, пытались втянуть его в драку прямо в центре Киева, выкрикивая оскорбительные слова в адрес спортсмена и политика
Фото: zhanbeleniuk / Instagram

Украинский олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк заявил, что его пытались втянуть в драку, выкрикивая в его адрес оскорбления на расистской почве. О подробностях инцидента 30-летний спортсмен и политик написал 13 августа на своей странице в Instagram.

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительный вещи, вроде "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...", – написал Беленюк.

В конце поста он задал своим подписчикам три риторических вопроса.

"1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!
2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей родной стране и родном городе?!
3. И нормально ли в европейском государстве слышать оскорбительные выражения людям, которые кладут жизнь на его прославление?!" – поинтересовался Беленюк.

Пост спортсмена за полчаса набрал почти 7 тыс. лайков и больше 300 комментариев.

Подписчики активно поддержали Беленюка и призвали его не обращать внимание на "быдлоту".

"Аморальное быдло! Которое есть абсолютно в любом государстве, очень жаль", – поддержал спортсмена пользователь с ником sweet___vladick.

"Жан, ты и есть настоящий патриот!" – написал borovyk27.

Контекст:

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Отец, гражданин Руанды, погиб во время военного переворота на своей родине, будущего спортсмена и политика воспитывали мать и бабушка. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".

Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира 2015-го и Европы 2016 и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была первая и единственная золотая награда в копилке национальной сборной.

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