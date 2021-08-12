"Показал, как надо работать на результат". Зеленский заселфился с олимпийским чемпионом из своей фракции Беленюком

Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк стал единственным украинским спортсменом на Олимпиаде–2020, кто завоевал золотую медаль Фото: zhanbeleniuk / Instagram

Судя по расположению людей в кадре, фотографию делал лично Зеленский.

"Спасибо, господин президент, за возможность в нелегкое время подготовиться к важнейшим соревнованиям в жизни! Хотя в это мало кто верил и многие критиковали, мы доказали: невозможное – возможно! Я желаю вам сил и терпения реализовать свои амбициозные планы развития и процветания нашей Украины! Уверен, все получится, как бы сложно ни было! P.S. Я всегда рядом", – написал Беленюк.

Меньше чем за час пост 30-летнего спортсмена лайкнули больше 8 тыс. раз.

"Ты показал достойный пример нашему президенту", – прокомментировал пост maks__lyashenko.

"Боже, какие красивые люди", – написала e_katherin.

"Господин президент, видно, уже активно готовиться к твоей весовой категории", – заметил b.nahornyi.

"Показал, как надо работать на результат нашему Зе!" – отреагировал alekseiguivin.

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