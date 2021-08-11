Жан Беленюк пожаловался на отсутствие личной жизни, но рассказал, какой должна быть его избранница

"Она должна быть умной, желательно красивой и доброй", – рассказал 30-летний спортсмен ведущим шоу Лилии Ребрик и Григорию Герману.

Также Беленюк поделился подробностями, как ему удается совмещать политику и спорт в своей жизни.

"Конечно, никакой личной жизни, ведь 24/7 я загружен работой. Например, утром я на сессии, а вечером тренируюсь. Очень благодарен тренеру, который подстраивался под мой график, и мы делали все, чтобы показать крутой результат. Но конечно, ближе к соревнованиям мне пришлось взять отпуск, чтобы полностью окунуться в занятия", – уточнил олимпийский чемпион.