Беленюк заявил, что часть украинских чиновников воспринимает Олимпиаду как возможность "поесть заграничные блюда и отдохнуть"

Ведущая Наташа Влащенко предположила, что чиновникам из Министерства спорта не место в списке украинской делегации на Олимпиаде 2020 года, которая завершилась в Токио 8 августа, так как некоторые тренеры не смогли поехать туда со спортсменами.

"Да, это известная история, я уже направил обращение в Министерство молодежи и спорта для того, чтобы выяснить, во-первых, состав этих делегаций поименно, и во-вторых, функционал каждого делегата. У нас, к сожалению, есть дурная привычка, когда некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность за бюджетные средства поехать в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть и не ставят в приоритет потребности спортсменов", – ответил Беленюк.

Он подчеркнул, что цель делегации – создать комфортные условия для спортсменов на соревнованиях.

Беленюк вспомнил ситуацию с украинской легкоатлеткой Мариной Килипко.

"Спортсменка, которая прыгает с шестом, просила слезно трижды, чтобы ее тренера взяли на Олимпийские игры, потому что это техничный вид спорта, и каждое указание имеет вес. В данной ситуации она заняла пятое место, мы будем разбираться в ситуации. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, ее не услышал, к сожалению, и мы все увидели эту эмоциональную речь со слезами", – добавил нардеп.