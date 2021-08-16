Беленюк хочет поднять в Раде тему количества чиновников в составе делегации на Олимпиаде

Спортсмен отметил, что уже направил в Минспорта соответствующие запросы по поводу членов делегации на Олимпиаде и их деятельности непосредственно на Играх.

"Мы будем разбираться на базе нашего комитета. И, наконец, как представитель непосредственно сферы спорта, как человек, который непосредственно соревновалась на этих Олимпийских играх, общался с нашими спортсменами, буду отстаивать в первую очередь их [позицию]", – подчеркнул он.

Беленюк также привел пример руководителя Федерации греко-римской борьбы Олега Сазонова, который не поехал на Олимпиаду, чтобы спортсмены имели больше тренеров, массажистов и врачей.

"Наш президент федерации отказался специально, потому что знает, в каких трудных условиях сейчас будут проходить эти Игры. И, конечно, не поставил свои какие-то амбиции впереди того, требующих непосредственно спортсмены", – указал олимпийский чемпион.