ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Беленюк хочет поднять в Раде тему количества чиновников в составе делегации на Олимпиаде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Беленюк направил в Минспорта запросы по поводу членов делегации на Олимпиаде
Беленюк направил в Минспорта запросы по поводу членов делегации на Олимпиаде
Фото: Zhan Beleniuk / Facebook

Олимпийский чемпион Токио, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк планирует поднять в парламенте тему чрезмерного, по его мнению, присутствия чиновников в составе украинской делегации на Олимпиаде. Об этом борец рассказал в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 14 августа.

Спортсмен отметил, что уже направил в Минспорта соответствующие запросы по поводу членов делегации на Олимпиаде и их деятельности непосредственно на Играх. 

"Мы будем разбираться на базе нашего комитета. И, наконец, как представитель непосредственно сферы спорта, как человек, который непосредственно соревновалась на этих Олимпийских играх, общался с нашими спортсменами, буду отстаивать в первую очередь их [позицию]", – подчеркнул он.

Беленюк также привел пример руководителя Федерации греко-римской борьбы Олега Сазонова, который не поехал на Олимпиаду, чтобы спортсмены имели больше тренеров, массажистов и врачей.

"Наш президент федерации отказался специально, потому что знает, в каких трудных условиях сейчас будут проходить эти Игры. И, конечно, не поставил свои какие-то амбиции впереди того, требующих непосредственно спортсмены", – указал олимпийский чемпион.

Контекст:

5 августа украинская спортсменка Марина Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летней Олимпиаде в Токио, она прыгнула на 4,5 м. Это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки, ее личный рекорд – 4,7 м. После финала спортсменка расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности то, что с ней не было тренера.

7 августа в Федерации легкой атлетики Украины объяснили, что личного тренера Килипко не отправили на Олимпиаду из-за квот на отправку официальных лиц делегации и ее места в мировом рейтинге: в состав делегации включали тренеров спортсменов из топ-10 мирового рейтинга, Килипко тогда была 22-й, сейчас занимает 16-е место.

Беленюк рассказал, что проблемы из-за отсутствия тренера возникли и у него самого. Позже он выразил мнение, что в Токио Украина могла бы отправить меньше функционеров и больше тренеров.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал безосновательными претензии украинских спортсменов. 

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они официально начались 23 июля и завершились 8 августа. В медальном зачете Украина заняла 44-е место.

Теги: спорт, Олимпиада, чиновники, Олимпиада 2020, Жан Беленюк, Олимпийские игры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы же знаем, что у нее нет кавалера". Родители Jerry Heil рассказали, как отреагировали на то, что их дочь сама за себя вышла замуж
"Мы же знаем, что у нее нет кавалера". Родители Jerry Heil рассказали, как отреагировали на то, что их дочь сама за себя вышла замуж
"Жена, любовница, подруга". Гвоздева по случаю годовщины брака надела свадебное платье
"Жена, любовница, подруга". Гвоздева по случаю годовщины брака надела свадебное платье
  "В 18 лет мы попробовали отношения, у нас ничего не вышло". Приходько призналась, что муж был ее первой любовью
  "В 18 лет мы попробовали отношения, у нас ничего не вышло". Приходько призналась, что муж был ее первой любовью
"Трагичное выражение лица. А сама она верная, честная, любящая". Тарзан написал портрет Королевой. Фото
"Трагичное выражение лица. А сама она верная, честная, любящая". Тарзан написал портрет Королевой. Фото
"Обалдеть, какое шикарное фото!" Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Обалдеть, какое шикарное фото!" Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Как прошел концерт Loboda в Одессе. Фоторепортаж
Как прошел концерт Loboda в Одессе. Фоторепортаж
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Колхоз", "Лошадка красивая", "Точеная фигурка". 48-летняя Королева надела облегающие шорты
"Колхоз", "Лошадка красивая", "Точеная фигурка". 48-летняя Королева надела облегающие шорты
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS