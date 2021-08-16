Беленюк о гибели отца-руандийца: Он погиб в инсценированной автокатастрофе, никого не посадили

Беленюк в 2017 году ездил в Руанду, чтобы познакомиться с родственниками Фото: zhanbeleniuk / Instagram

По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

"Отец был задействован в политических процессах в Руанде. Его семья была по критериям Руанды достаточно зажиточной", – отметил он.

В Киеве отец Беленюка Венсан Ндагиджимана учился на конструктора военных самолетов.

"Один из братьев учился в Риме, второй – в Голландии, мы с ним поддерживаем отношения. Есть еще сестра и два брата-близнеца, которые погибли в момент гражданской войны в Руанде. Отец не успел доучиться, его призвали в армию, он уехал до моего рождения", – рассказал политик.

По словам Беленюка, историю гибели отца он узнал в 2017 году, когда ездил в Руанду, чтобы познакомиться с родственниками.

"Бабушка до сих пор жива, дядя, племянники. Я узнал больше. Раньше мне говорили, что отец умер, это было на уровне пересказов... Он погиб по политическим мотивам, как мне дядя объяснял. Была инсценировка. Он ехал с группой единомышленников в один из районов Руанды, выехал грузовик, который снес их машину на ровном месте. После этого никакого расследования не было, никого не посадили", – отметил Беленюк.