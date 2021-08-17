Беленюк рассказал, как Зеленский предлагал ему должность министра спорта

Беленюк рассказал, что Зеленский видел в нем "классного министра спорта" (на фото они с первой леди Украины Еленой Зеленской) Фото: Жан Беленюк / Facebook

Об этом Беленюк рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в контексте разговора о включении в список партии "Слуга народа".

"Не было предложения идти со "Слугой народа", если честно. Я пришел к нему [Зеленскому]. Он захотел меня увидеть накануне оглашения списка своей партии. Он уже президент. Я сижу дома, ни сном ни духом не понимаю, не жду ничего, тренируюсь. Звонок: "Вас хочет видеть Владимир Александрович Зеленский, можете подъехать?" – "Хорошо". Приехал. Мы с ним поговорили, он говорит: "Очень хочу тебя видеть в своей команде". Я не понимал, что означает "видеть тебя в своей команде". Нет, не так. Говорит: "Я вообще вижу в тебе классного министра спорта". Я отвечаю: "Владимир Александрович, увольте, у меня Олимпийские игры впереди, я не смогу быть министром и готовиться к Олимпиаде". Он сказал: "Я в любом случае хочу видеть тебя в своей команде", – рассказал Беленюк.

Спортсмен, по его же словам, ответил, что голосовал за Зеленского на президентских выборах, и добавил: "Если могу быть чем-то полезен, всегда обращайтесь".

Беленюк стал №10 предвыборного списка партии "Слуга народа". Это, по словам нардепа, было для него "большим потрясением и шоком".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube