Беленюк о включении в список "Слуги народа": Это было для меня большим потрясением и шоком

Беленюк о том, как узнал о включении в список "Слуги народа": Озвучивают мое имя. И я такой... гм... надо выходить на сцену Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

По словам Беленюка, он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским перед оглашением первой десятки списка.

"Не было предложения идти со "Слугой народа", если честно. Я пришел к [Зеленскому]. Он захотел меня увидеть накануне оглашения списка своей партии. Он уже президент. Я сижу дома, ни сном ни духом не понимаю, не жду ничего, тренируюсь. Звонок: "Вас хочет видеть Владимир Александрович Зеленский, можете подъехать?" – "Хорошо". Приехал. Мы с ним поговорили, он говорит: "Очень хочу тебя видеть в своей команде". Я не понимал, что означает "видеть тебя в своей команде", – рассказал Беленюк.

По его словам, на этой встрече Зеленский предлагал ему стать министром спорта, но не говорил о предвыборном списке.

"Меня не то, чтобы уговаривали, я просто не знал, чем это все закончится. И через пару дней после этого было оглашение первой двадцатки или десятки списка партии. Меня пригласили, я не понимал, как это будет выглядеть, что это будет. А! И еще до этого он попросил меня посоветовать спортсменов, порядочных людей, с кем можно пообщаться. Я набросал вариантов, они созванивались. Я не знал [что я кандидат в народные депутаты под №10]. Я выхожу и озвучивают мое имя. И я такой... гм... надо выходить на сцену. Это с одной стороны, очень приятно, но было для меня большим потрясением и шоком. И тут все СМИ с вопросами: "А что, а как? Что вы планируете?". А я не готов. Из спортзала приехал и тут такие новые вводные. Ну, и потом уже начал набирать себе команду, общаться с людьми, проводить встречи", – добавил Беленюк.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube