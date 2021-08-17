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Беленюк о включении в список "Слуги народа": Это было для меня большим потрясением и шоком

 
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Беленюк о том, как узнал о включении в список "Слуги народа": Озвучивают мое имя. И я такой... гм... надо выходить на сцену
Беленюк о том, как узнал о включении в список "Слуги народа": Озвучивают мое имя. И я такой... гм... надо выходить на сцену
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

Народный депутат от "Слуги народа", украинский спортсмен, олимпийский чемпион Жан Беленюк в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что включение в предвыборный список партии "Слуга народа" стало для него неожиданностью.

По словам Беленюка, он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским перед оглашением первой десятки списка

"Не было предложения идти со "Слугой народа", если честно. Я пришел к [Зеленскому]. Он захотел меня увидеть накануне оглашения списка своей партии. Он уже президент. Я сижу дома, ни сном ни духом не понимаю, не жду ничего, тренируюсь. Звонок: "Вас хочет видеть Владимир Александрович Зеленский, можете подъехать?" – "Хорошо". Приехал. Мы с ним поговорили, он говорит: "Очень хочу тебя видеть в своей команде". Я не понимал, что означает "видеть тебя в своей команде", – рассказал Беленюк. 

По его словам, на этой встрече Зеленский предлагал ему стать министром спорта, но не говорил о предвыборном списке. 

"Меня не то, чтобы уговаривали, я просто не знал, чем это все закончится. И через пару дней после этого было оглашение первой двадцатки или десятки списка партии. Меня пригласили, я не понимал, как это будет выглядеть, что это будет. А! И еще до этого он попросил меня посоветовать спортсменов, порядочных людей, с кем можно пообщаться. Я набросал вариантов, они созванивались. Я не знал [что я кандидат в народные депутаты под №10]. Я выхожу и озвучивают мое имя. И я такой... гм... надо выходить на сцену. Это с одной стороны, очень приятно, но было для меня большим потрясением и шоком. И тут все СМИ с вопросами: "А что, а как? Что вы планируете?". А я не готов. Из спортзала приехал и тут такие новые вводные. Ну, и потом уже начал набирать себе команду, общаться с людьми, проводить встречи", – добавил Беленюк. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: народные депутаты, Владимир Зеленский, Жан Беленюк, Слуга народа, выборы в Верховную Раду 2019
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