Беленюк рассказал, согласен ли с высказыванием Байдена, что Путин – убийца

"Это, наверное, все знают. Все в Украине точно знают, что он убийца. Что он убивает, его политика убивает молодых ребят как с одной, так и с другой стороны. Не только в Украине", – сказал Беленюк.

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Контекст:

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в "прямом эфире" о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и "есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал". Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни "будет очень занят", телефонный разговор между президентами двух стран так и не состоялся.

Отношения США и России ухудшились после аннексии Крыма и агрессии РФ на Донбассе в 2014 году. Вашингтон ввел несколько пакетов санкций против РФ.