Беленюк рассказал о своем отношении к Кличко

Беленюк и Кличко знакомы, но отношения у них "не близкие" Фото: kyivcity.gov.ua

На вопрос, как он сейчас относится к Виталию Кличко, Беленюк ответил: "Как к мэру города Киева, которого поддержало 50% избирателей на выборах".

"Мы знакомы. Естественно, мы знакомы, у меня есть [его] номер телефона, мы поздравляем друг друга с праздниками, с Новым годом, с днем рождения. Ну, не близкие отношения, каждый день не созваниваемся", – добавил он.

Спортсмен также поблагодарил Кличко и президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку за выделенную ему в 2016 году, после победы на Чемпионате Европы, квартиру.

"Многие со скепсисом относятся, у нас людям часто не угодишь – а почему однокомнатная, надо, чтобы трешку дали. А почему, блин, на Позняках, надо, чтобы в центре. Я говорю: ребята, дали – и хорошо. Могли не дать в принципе", – отметил Беленюк и подчеркнул, что после Олимпиады 2020 местные власти также должны подумать о том, как обеспечить призеров Игр жильем.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube