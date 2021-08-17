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ПОЛИТИКА

Глава Харьковского облсовета, которого подозревают в получении взятки, подал в отставку

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Товмасян заявил, что "принял ответственное и взвешенное решение"
Товмасян заявил, что "принял ответственное и взвешенное решение"
Фото: Артур Товмасян / Facebook

Глава Харьковского областного совета Артур Товмасян, которого подозревают в получении боле 1 млн грн взятки, сообщил 17 августа в Facebook, что "принял ответственное и взвешенное решение", и написал заявление об уходе в отставку.

Товмасян опубликовал заявление и подписанное им распоряжение о созыве внеочередной сессии облсовета. 

На сессию выносятся вопросы вопросы, касающиеся отставки Товмасяна и избрания нового главы совета.

"Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию. Не прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать свое имя в суде. Убежден, что справедливость восторжествует", – отметил Товмасян. 

https://www.facebook.com/artur.tovmasiian/posts/4481670505218712

Контекст:

Вечером 22 июля 2021 года на третьем этаже здания Харьковского облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали заместителя Товмасяна, депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрея Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в размере 1,05 млн грн при передаче последней части суммы.

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что "политическая принадлежность фигурантов им не поможет".

24 июля Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн грн.

25 июля ВАКС избрал меру пресечения второму фигуранту дела, адвокату, которого САП называет пособником в вымогательстве. Его также арестовали до 20 сентября с альтернативой залога в 713,7 тыс. грн. По информации СМИ, адвоката зовут Руслан Танабаш.

29 июля Малыш вышел из СИЗО после внесения залога.

4 августа Товмасяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. В тот же день фракция "Слуга народа" в Харьковском областном совете исключила Товмасяна из своего состава.

5 августа суд избрал ему меру пресечения в виде 2,99 млн грн залога, 10 августа стало известно, что за Товмасяна внесли залог

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьковская область, отставка, взятка, Харьковский облсовет, облсовет, Артур Товмасян
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