Арестован пособник замглавы Харьковского облсовета в деле о взяточничестве – САП

"Следственным судьей Высшего антикоррупционного суда избрана мера пресечения адвокату – пособнику заместителя председателя Харьковского облсовета, которого вместе с чиновником разоблачили на вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что срок ареста – до 20 сентября, но суд предусмотрел альтернативу содержанию под стражей – залог в размере 713,7 тыс. грн.

Фамилий подозреваемых в САП не указали. Ранее СМИ писали, что задержали заместителя главы облсовета Андрея Малыша ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и его сообщника, адвоката.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), с апреля директор коммунального предприятия выплачивал взятку в сумме 1 млн 50 тыс. грн за то, чтобы оставаться в должности.