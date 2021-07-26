Арестован пособник замглавы Харьковского облсовета в деле о взяточничестве – САП

"Следственным судьей Высшего антикоррупционного суда избрана мера пресечения адвокату – пособнику заместителя председателя Харьковского облсовета, которого вместе с чиновником разоблачили на вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности", – говорится в сообщении.
В САП отметили, что срок ареста – до 20 сентября, но суд предусмотрел альтернативу содержанию под стражей – залог в размере 713,7 тыс. грн.
Фамилий подозреваемых в САП не указали. Ранее СМИ писали, что задержали заместителя главы облсовета Андрея Малыша ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и его сообщника, адвоката.
По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), с апреля директор коммунального предприятия выплачивал взятку в сумме 1 млн 50 тыс. грн за то, чтобы оставаться в должности.
Вечером 22 июля харьковские СМИ сообщили, что на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, проходят обыски, в которых принимают участие порядка 10 сотрудников НАБУ. Стало известно о задержании Малыша.
23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что "политическая принадлежность фигурантов им не поможет".