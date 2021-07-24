Задержанному за взяточничество замглавы Харьковского облсовета избрали меру пресечения – САП

"По решению следственного судьи, который удовлетворил ходатайство прокурора, к должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн грн залога. В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей", – говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения – до 20 сентября.

Фамилию подозреваемого в САП не указали, но ранее СМИ писали, что задержали заместителя главы облсовета Андрея Малыша ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и его сообщника, адвоката.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), с апреля директор коммунального предприятия выплачивал взятку в сумме 1 млн 50 тыс. грн за то, чтобы оставаться в должности.