Суд избрал меру пресечения главе Харьковского облсовета Товмасяну. Он должен заплатить залог

Национальное антикоррупционное бюро намеревалось подавать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде около 4 млн грн залога.

Во время выступления председатель облсовета сказал, что "он ни от кого не скрывается, за ним следит вся область", а 4 млн гривен на залог у него нет.

Судья удовлетворила ходатайство частично, Товмасян должен заплатить 2,996 млн гривен. Внести деньги необходимо не позднее пяти дней после дня избрания меры пресечения. Судья отметила, что Товмасян должен сдать загранпаспорт и не общаться с другими фигурантами дела.

Товмасян и его адвокат просили суд определить меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия меры пресечения – до 5 октября, у сторон есть время на апелляцию.