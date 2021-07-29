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Замглавы Харьковского облсовета, подозреваемый во взятке, вышел из СИЗО под почти 5 млн залога

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Малыш один из четырех заместителей главы Харьковского облсовета
Малыш – один из четырех заместителей главы Харьковского облсовета
Фото: depositphotos.com

Заместитель главы Харьковского областного совета, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Малыш вышел из следственного изолятора после внесения 4,75 млн гривен залога. Об этом "Українським новинам" сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Внесли залог", – сообщили в ведомстве.

В САП сообщили, что залог был внесен в среду, 28 июля. Чиновник вышел из СИЗО в тот же день. 

Контекст:

Вечером 22 июля на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в 1 млн 50 тыс. грн при передаче последней части суммы. 

В НАБУ отмечали, что обыски проводились и у председателя облсовета, представителя "Слуги народа" Артура Товмасяна, но процессуального статуса в деле у него нет. 

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что "политическая принадлежность фигурантов им не поможет".

24 июля Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн гривен.

25 июля ВАКС избрал меру пресечения второму фигуранту дела, адвокату, которого САП называет пособником в вымогательстве. Его также арестовали до 20 сентября, с альтернативой залога в 713,7 тыс. грн. По информации СМИ, адвоката зовут Руслан Танабаш. 

Теги: СИЗО, Харьковская область, залог, взятка, Харьковский облсовет, вымогательство, облсовет, Андрей Малыш
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