Главу Харьковского облсовета, подозреваемого во взяточничестве, исключили из "Слуги народа", НАБУ не будет просить о его аресте

Товмасян, по информации НАБУ, подал обращение к правоохранителям, в котором заявил о намерении содействовать расследованию Фото: Артур Товмасян / Facebook

Об этом сообщил харьковский филиал Общественного.

Заместитель главы Харьковской областной госадминистрации, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха сказал, что решение фракция приняла единогласно. По словам Семенухи, Товмасян сам попросил, чтобы его членство во фракции остановили. Глава облсовета намерен отстаивать свою позицию в суде, сказал он.

Товмасяну сегодня вручили подозрение во взяточничестве. Национальное антикоррупционное бюро намерено подавать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде около 4 млн грн залога.

Товмасяна не задерживали, так как для этого нет оснований, рассказал детектив НАБУ Николай Карась после вручения подозрения, трансляцию вело Общественное в Facebook. Бюро намерено в ближайшее время подать ходатайство об избрании меры пресечения Товмасяну.

Об аресте политика НАБУ просить не будет, так как нет рисков, которые стали бы основанием для подачи такого ходатайства, сказал детектив. По словам представителя бюро, Товмасян подал обращение к правоохранителям, в котором заявил о намерении содействовать расследованию.

Роль Товмасяна в схеме – координация действий фигурантов, уточнил детектив. Последнюю часть миллионной взятки, по его словам, нашли дома у жены одного из заместителей главы облсовета.

Человек, у которого требовали взятку, остается на должности, его личность – тайна следствия, добавил Карась.