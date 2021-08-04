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ПОЛИТИКА

Главу Харьковского облсовета, подозреваемого во взяточничестве, исключили из "Слуги народа", НАБУ не будет просить о его аресте

Товмасян, по информации НАБУ, подал обращение к правоохранителям, в котором заявил о намерении содействовать расследованию
Товмасян, по информации НАБУ, подал обращение к правоохранителям, в котором заявил о намерении содействовать расследованию
Фото: Артур Товмасян / Facebook

4 августа фракция "Слуга народа" в Харьковском областном совете исключила из своего состава главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна.

Об этом сообщил харьковский филиал Общественного

Заместитель главы Харьковской областной госадминистрации, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха сказал, что решение фракция приняла единогласно. По словам Семенухи, Товмасян сам попросил, чтобы его членство во фракции остановили. Глава облсовета намерен отстаивать свою позицию в суде, сказал он. 

Товмасяну сегодня вручили подозрение во взяточничестве. Национальное антикоррупционное бюро намерено подавать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде около 4 млн грн залога. 

Товмасяна не задерживали, так как для этого нет оснований, рассказал детектив НАБУ Николай Карась после вручения подозрения, трансляцию вело Общественное в Facebook. Бюро намерено в ближайшее время подать ходатайство об избрании меры пресечения Товмасяну.

Об аресте политика НАБУ просить не будет, так как нет рисков, которые стали бы основанием для подачи такого ходатайства, сказал детектив. По словам представителя бюро, Товмасян подал обращение к правоохранителям, в котором заявил о намерении содействовать расследованию. 

Роль Товмасяна в схеме – координация действий фигурантов, уточнил детектив. Последнюю часть миллионной взятки, по его словам, нашли дома у жены одного из заместителей главы облсовета.  

Человек, у которого требовали взятку, остается на должности, его личность – тайна следствия, добавил Карась.

https://www.facebook.com/suspilne.kharkiv/videos/544929123488582/

Контекст:

Вечером 22 июля 2021 года на третьем этаже здания Харьковского облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали заместителя Товмасяна, депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрея Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в 1 млн 50 тыс. грн при передаче последней части суммы. 

В НАБУ отмечали, что обыски проводились и у Товмасяна, но процессуального статуса в деле у него нет. 

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что "политическая принадлежность фигурантов им не поможет".

24 июля Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн гривен.

25 июля ВАКС избрал меру пресечения второму фигуранту дела, адвокату, которого САП называет пособником в вымогательстве. Его также арестовали до 20 сентября, с альтернативой залога в 713,7 тыс. грн. По информации СМИ, адвоката зовут Руслан Танабаш.

29 июля Малыш вышел из СИЗО после внесения 4,75 млн грн залога.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, залог, антикоррупционное бюро, взятка, детективы, НАБУ, подозрение, Роман Семенуха, Слуга народа, Артур Товмасян
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