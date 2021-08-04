Главу Харьковского облсовета подозревают в получении 1 млн грн взятки. Его хотят исключить из фракции "Слуга народа"

"Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – заявили правоохранители.

По версии следствия, в начале 2021 года глава облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду за то, чтобы оставить на должности руководителя коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

По данным НАБУ, в течение полугода чиновники получили указанную сумму четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника-адвоката.

В сообщении не назвали имя главы облсовета, эту должность занимает депутат от партии "Слуга народа" Артур Товмасян. В пресс-службе областного совета информацию о вручении подозрения пока не комментировали.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов написал в Facebook, что в ходе следствия НАБУ получило доказательства причастности Товмасяна к организации вымогательства взяток у руководителей госпредприятий Харьковской области.

"Учитывая высокий государственный статус Товмасяна, подозрение ему подписал и.о. генерального прокурора Роман Говда", – уточнил Бутусов.

Замглавы облсовета Роман Семенуха сообщил в Facebook, что на 16.00 глава фракции "Слуга народа" в областном совете Игорь Захарченко инициировал внеочередное заседание.

"На рассмотрении вопрос об исключении Товмасяна из состава фракции "Слуга народа", а также инициирование внеочередной сессии Харьковского областного совета", – заявил Семенуха.