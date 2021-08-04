Главу Харьковского облсовета подозревают в получении 1 млн грн взятки. Его хотят исключить из фракции "Слуга народа"

"Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – заявили правоохранители.
По версии следствия, в начале 2021 года глава облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду за то, чтобы оставить на должности руководителя коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.
По данным НАБУ, в течение полугода чиновники получили указанную сумму четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника-адвоката.
В сообщении не назвали имя главы облсовета, эту должность занимает депутат от партии "Слуга народа" Артур Товмасян. В пресс-службе областного совета информацию о вручении подозрения пока не комментировали.
Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов написал в Facebook, что в ходе следствия НАБУ получило доказательства причастности Товмасяна к организации вымогательства взяток у руководителей госпредприятий Харьковской области.
"Учитывая высокий государственный статус Товмасяна, подозрение ему подписал и.о. генерального прокурора Роман Говда", – уточнил Бутусов.
Замглавы облсовета Роман Семенуха сообщил в Facebook, что на 16.00 глава фракции "Слуга народа" в областном совете Игорь Захарченко инициировал внеочередное заседание.
"На рассмотрении вопрос об исключении Товмасяна из состава фракции "Слуга народа", а также инициирование внеочередной сессии Харьковского областного совета", – заявил Семенуха.
Вечером 22 июля 2021 года на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали зама Товмасяна, депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в 1 млн 50 тыс. грн при передаче последней части суммы.
В НАБУ отмечали, что обыски проводились и у Товмасяна, но процессуального статуса в деле у него нет.
23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что "политическая принадлежность фигурантов им не поможет".
24 июля Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн гривен.
25 июля ВАКС избрал меру пресечения второму фигуранту дела, адвокату, которого САП называет пособником в вымогательстве. Его также арестовали до 20 сентября, с альтернативой залога в 713,7 тыс. грн. По информации СМИ, адвоката зовут Руслан Танабаш.
29 июля Малыш вышел из СИЗО после внесения 4,75 млн гривен залога.