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За главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог

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В облсовете говорят, что Товмасян сегодня находится на рабочем месте
В облсовете говорят, что Товмасян сегодня находится на рабочем месте
Фото: oblrada.kharkov.ua

За главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна, которого подозревают в получении более 1 млн грн взятки, 10 августа внесли почти 3 млн грн залога. Об этом Общественному сообщила представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

Сумма в размере 2 996 400 грн, определенная судом в качестве меры пресечения, поступила на счет суда. Кто именно внес залог, представитель ВАКС уточнять не стала, ссылаясь на конфиденциальность данных.

Местному изданию KHARKIV Today в пресс-службе областного совета сообщили, что облсовет сегодня работает в обычном режиме и Товмасян присутствует на своем рабочем месте.

Контекст:

Вечером 22 июля 2021 года на третьем этаже здания Харьковского облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали заместителя Товмасяна, депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрея Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в размере 1,05 млн грн при передаче последней части суммы.

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что "политическая принадлежность фигурантов им не поможет".

24 июля Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн грн.

25 июля ВАКС избрал меру пресечения второму фигуранту дела, адвокату, которого САП называет пособником в вымогательстве. Его также арестовали до 20 сентября с альтернативой залога в 713,7 тыс. грн. По информации СМИ, адвоката зовут Руслан Танабаш.

29 июля Малыш вышел из СИЗО после внесения залога.

4 августа Товмасяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. В тот же день фракция "Слуга народа" в Харьковском областном совете исключила Товмасяна из своего состава.

Теги: залог, взятка, Харьковский облсовет, ВАКС, Артур Товмасян
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