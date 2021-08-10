За главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог

В облсовете говорят, что Товмасян сегодня находится на рабочем месте Фото: oblrada.kharkov.ua

Сумма в размере 2 996 400 грн, определенная судом в качестве меры пресечения, поступила на счет суда. Кто именно внес залог, представитель ВАКС уточнять не стала, ссылаясь на конфиденциальность данных.

Местному изданию KHARKIV Today в пресс-службе областного совета сообщили, что облсовет сегодня работает в обычном режиме и Товмасян присутствует на своем рабочем месте.