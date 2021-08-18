США вели с талибами переговоры перед бегством президента Афганистана – Bloomberg

Собеседники говорят, что в переговорах участвовали представители "Талибана" и Афганистана. Также обсуждалась возможность начала переговоров о формировании переходного правительства.

По словам источников, из-за бегства Гани возможность заключения такого соглашения была упущена. Поступок бывшего главы Афганистана удивил его команду на переговорах в Дохе, американских дипломатов и даже его начальника штаба и других высокопоставленных помощников.

Согласно условиям соглашения, прекращение огня позволило бы бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю и другим должностным лицам заключить сделку о разделе власти с группой боевиков. По сведениям Bloomberg, Карзай остался в Кабуле после захвата власти талибами.

Заместитель лидера талибов и главный переговорщик боевиков в Катаре мулла Абдул Гани Барадар признал, что стремительное продвижение талибов в Афганистане было неожиданным.

По словам старшего научного сотрудника аналитического центра New America и бывшего старшего директора Белого дома по Южной Азии при президенте Бараке Обаме Аниша Гоэля, мирные переговоры в Дохе по сути завершены. "Талибан" никогда не вел переговоры добросовестно, у них нет причин начинать это сейчас. Талибы обладают всей властью в Афганистане, они явно не хотят ее делить, полагает эксперт.