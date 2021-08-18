США вели с талибами переговоры перед бегством президента Афганистана – Bloomberg

Собеседники говорят, что в переговорах участвовали представители "Талибана" и Афганистана. Также обсуждалась возможность начала переговоров о формировании переходного правительства.
По словам источников, из-за бегства Гани возможность заключения такого соглашения была упущена. Поступок бывшего главы Афганистана удивил его команду на переговорах в Дохе, американских дипломатов и даже его начальника штаба и других высокопоставленных помощников.
Согласно условиям соглашения, прекращение огня позволило бы бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю и другим должностным лицам заключить сделку о разделе власти с группой боевиков. По сведениям Bloomberg, Карзай остался в Кабуле после захвата власти талибами.
Заместитель лидера талибов и главный переговорщик боевиков в Катаре мулла Абдул Гани Барадар признал, что стремительное продвижение талибов в Афганистане было неожиданным.
По словам старшего научного сотрудника аналитического центра New America и бывшего старшего директора Белого дома по Южной Азии при президенте Бараке Обаме Аниша Гоэля, мирные переговоры в Дохе по сути завершены. "Талибан" никогда не вел переговоры добросовестно, у них нет причин начинать это сейчас. Талибы обладают всей властью в Афганистане, они явно не хотят ее делить, полагает эксперт.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.
Администрация президента США Джо Байдена 15 августа заморозила резервы правительства Афганистана, талибам заблокировали доступ к миллиардам долларов в учреждениях США.