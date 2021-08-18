США завершили сокращение числа своих дипломатов в Кабуле – Госдепартамент

США "больше не понадобится вывозить сотрудников посольства", отметили в Госдепартаменте Фото: EPA

Он отметил, что дипломаты, которые остались в Афганистане, будут оказывать помощь в эвакуации американских граждан и афганских союзников.

По словам Прайса, США "больше не понадобится вывозить сотрудников посольства".

Представитель Госдепартамента сообщил, что в Кабул для помощи с эвакуацией направляется экс-посол США в Афганистане Джон Басс.

Соединенные Штаты эвакуируют как можно больше афганцев, которые помогали США во время 20-летней войны в исламской республике, подчеркнул Прайс.

12 августа Reuters сообщало, что в посольстве США в Кабуле остается около 1400 сотрудников.