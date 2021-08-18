Климкин: У талибов не просто победа, у них история успеха. Это перезагрузит мусульманский мир

Климкин: Мы получим совершенно новую геополитическую игру уже в этом году Фото: mfa.gov.ua

"У талибов сейчас не просто победа, у них есть история успеха. А история успеха в любой эмоциональной среде всегда работает. Тем более она работает в исламской среде, и эта история изменит то, что называется "геополитический расклад", и изменит, конечно же, настроения в мусульманском мире", – отметил Климкин.

По мнению дипломата, мир в ближайшее время ожидает "много нетривиальных событий". В частности, полагает он, в мире будут пытаться создать новые альянсы, которые усилят влияние мусульман.

"Я ожидаю, что сейчас будут новые всплески: начиная от Палестины и заканчивая Сахелем, причем весьма непростые с точки зрения противостояния. Это перезагрузит мусульманский мир в значительной мере, даст ему новую уверенность, если не самоуверенность... Мы получим совершенно новую геополитическую игру уже в этом году", – полагает Климкин.