Евросоюзу придется говорить с талибами, они "выиграли войну" – Боррель

"Мы должны связаться с властями в Кабуле, кем бы они ни были. "Талибан" выиграл войну, поэтому нам придется говорить с ними, чтобы начать диалог как можно скорее. Это нужно, чтобы предотвратить гуманитарную и потенциальную миграционную катастрофы", – заявил он.

Диалог следует вести с акцентом на предотвращение возврата терроризма в Афганистан, сообщил верховный представитель ЕС.

"Необходимо организовать безопасный выезд иностранных граждан и афганцев. Для этого решающее значение имеет функционирование аэропорта Кабула. Нужно обеспечить условия, чтобы люди могли добраться до аэропорта. Мы должны призвать "Талибан" соблюдать обязательства, когда речь идет о гражданских лицах, их собственности", – подчеркнул Боррель.

При этом дипломат сказал, что речь не идет об официальном признании власти талибов.